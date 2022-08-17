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كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية لنزع "النووي" مقابل مساعدات اقتصادية

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2022 4:54 صباحًا
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول

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قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، الأربعاء في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم إن المحادثات مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن تكون استعراضا سياسيا بل يجب أن تسهم في إحلال السلام.

وكرر يون يوم الاثنين دعواته إلى كوريا الشمالية لإنهاء تطوير أسلحتها النووية والبدء في نزع السلاح النووي مقابل مساعدات اقتصادية “واسعة النطاق”.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ​نيد براس​، “دعم الولايات المتحدة لجهود ​كوريا الجنوبية​ لاستئناف الحوار مع ​كوريا الشمالية​، ونزع ​السلاح النووي​ من شبه الجزيرة الكورية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات يون سيوك يول الأخيرة.

وأوضح براس أن “واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق مع سول لتحقيق هذه الغاية”، مضيفا “أننا نؤيد بشدة هدف كوريا الجنوبية لفتح طريق لدبلوماسية جادة ومستدامة مع بيونغ يانغ”.

ولفت إلى أن “هدفنا المشترك مع كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا الآخرين، هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وسنواصل التنسيق الوثيق مع إدارة يون لتحقيق ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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