كوريا الجنوبية ترد على حادث صاروخي غير مسبوق.. "نتعرض للغزو"!

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (الأربعاء 2-11-2022) أن أي محاولة لزعزعة التحالف بيننا وبين الولايات المتحدة لن تفلح، مشيراً إلى أنه أصدر أوامره برد سريع وحازم يجعل كوريا الشمالية تدفع ثمن استفزازاتها، بعد مجموعة الصواريخ اتي أطلقتها الجارة الشمالية.

وأشار يون، في بيان صادر عن مكتبه، إلى أن “استفزازات كوريا الشمالية هي عمليا غزو للأراضي من خلال صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم” شبه الجزيرة، وفقا لما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وكانت سيول أعلنت في وقت سابق من الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط الصاروخ البالستي للمرة الأولى بالقرب من المياه الإقليمية الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي “أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع باتجاه الشرق والغرب”، حيث أمر رئيس البلاد “برد سريع” على “استفزازات” بيونغ يانغ الأخيرة

يشار الى أنه تم رصد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية قصيرة المدى نحو مياه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية في الساعة الثامنة و51 دقيقة قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي من وونسان في إقليم كانغوون شرق كوريا الشمالية، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وقد جرى رصد واحد من تلك الصواريخ في أجواء الجنوب من خط الحدود الشمالي في البحر الشرقي .

وسقط الصاروخ بالقرب من جزيرة أولونغ الكورية الجنوبية، أي 26 كيلومترا جنوبا عن خط الحدود الشمالي، و57 كيلومترا عن مدينة سوكتشو الساحلية و167 كيلومترا غربي شمال جزيرة أولرونغ.