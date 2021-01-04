كوريا الجنوبية ترسل قوة عسكرية إلى الخليج بعد احتجاز إيران سفينة تابعة لها

قررت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الاثنين، إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج العربي بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الجنوبي.

وقالت الوزارة في بيان: “أرسلت وزارة الدفاع على الفور وحدة شيونغهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز، بعد قليل من تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، احتجاز ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج العربي.

وأظهرت بيانات عبر الأقمار الصناعية نشرها موقع (مارين ترافيك دوت كوم) أن الناقلة (ام تي هانكوك تشيمي) تم احتجازها قبالة مدينة بندر عباس بعد ظهر الاثنين من دون تفسير.

وانطلقت الناقلة من السعودية وكانت متجهة إلى ميناء الفجيرة في الإمارات قبل أن يتم احتجازها من قبل البحرية التابعة للحرس الإيراني، في وسط تفاقم للتوتر في المنطقة قد يؤدي إلى تصعيد خطير.