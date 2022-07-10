كوريا الجنوبية ترصد مقذوفات أطلقت من كوريا الشمالية

قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الأحد إنه رصد مقذوفات أطلقت فيما يبدو من كوريا الشمالية عن طريق قاذفات صواريخ متعددة الفوهات.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الطلقات رصدت في الساعة السادسة مساء وأن الجيش كثف إجراءات المراقبة ورفع مستويات التأهب، ولم تذكر أي إجراءات أخرى.

وكثيرا ما تختبر كوريا الشمالية قاذفات صواريخ متعددة الفوهات خلال التدريبات العسكرية وطورت في السنوات الأخيرة أنواعا أكبر حجما من هذه الصواريخ. وينظر للمقذوفات والصواريخ الأصغر باعتبارها السلاح الأساسي لكوريا الشمالية في قصف أهداف في كوريا الجنوبية في حال نشوب صراع.

واختبرت كوريا الشمالية هذا العام مجموعة من الصواريخ جميعها محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي فرض عقوبات على تطوير كوريا الشمالية للصواريخ.

وتسعى كوريا الجنوبية للحصول على نظام دفاع صاروخي بقيمة 2.6 مليار دولار يشبه منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية مصمم لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من المقذوفات والصواريخ بعيدة المدى.

وأجرت بيونغ يانغ، إحدى الدول الأكثر عسكرة في العالم، تجارب عسكرية عدة منذ بداية العام، بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه بحر اليابان.