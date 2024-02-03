السبت 22 رجب 1445 ﻫ - 3 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي.. ما السبب؟

منذ 57 دقيقة
A A A
طباعة المقال

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الروسي في سول، اليوم السبت 3 شباط /فبراير الجاري، لتقديم شكوى بشأن انتقادات موسكو لأحدث تصريحات أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول حول سعي كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية.

واستدعى جونج بيونج وون نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون السياسية السفير الروسي جورجي زينوفييف بعد ظهر اليوم للتأكيد على أن انتقاد موسكو لتصريحات يون سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين. وفق وكالة رويترز.

وجاء الاستدعاء بعد أن ندد يون في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي بتطوير بيونجيانج لأسلحة نووية للحفاظ على النظام الحالي، وهي تصريحات وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنها “منحازة” و”مشينة” في بيان صدر بعد أيام.

وقالت الوزارة في بيان “قال نائب الوزير جيونج إنه من المؤسف للغاية أن روسيا تجاهلت الحقيقة وحمت كوريا الشمالية دون قيد أو شرط بينما انتقدت تصريحات الرئيس بلغة فظة للغاية، وشدد على أن هذا سيؤدي فقط إلى تفاقم العلاقات الكورية الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مصدر أوكراني.. مسيرتين ضربتا مصفاة فولجوجراد جنوب روسيا
غزة تحت النار
صور الأقمار الاصطناعية تظهر تدمير 30 % من قطاع غزة
العراق تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

الأكثر قراءة

سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
محتجة أثناء تصريح بلينكن
غزة تحت النار
"اجتماع مهين وهزلي".. فلسطينيون يرفضون لقاء بلينكن
غلاف كتاب "أبو عبيدة"
بعد سحبه.. كتاب "أبو عبيدة" يعود إلى أجنحة معرض القاهرة الدولي