كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي.. ما السبب؟

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الروسي في سول، اليوم السبت 3 شباط /فبراير الجاري، لتقديم شكوى بشأن انتقادات موسكو لأحدث تصريحات أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول حول سعي كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية.

واستدعى جونج بيونج وون نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون السياسية السفير الروسي جورجي زينوفييف بعد ظهر اليوم للتأكيد على أن انتقاد موسكو لتصريحات يون سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين. وفق وكالة رويترز.

وجاء الاستدعاء بعد أن ندد يون في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي بتطوير بيونجيانج لأسلحة نووية للحفاظ على النظام الحالي، وهي تصريحات وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنها “منحازة” و”مشينة” في بيان صدر بعد أيام.

وقالت الوزارة في بيان “قال نائب الوزير جيونج إنه من المؤسف للغاية أن روسيا تجاهلت الحقيقة وحمت كوريا الشمالية دون قيد أو شرط بينما انتقدت تصريحات الرئيس بلغة فظة للغاية، وشدد على أن هذا سيؤدي فقط إلى تفاقم العلاقات الكورية الروسية.