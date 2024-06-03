كوريا الجنوبية تستضيف قمة مع قادة 48 دولة أفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي

تسعى كوريا الجنوبية جاهدة إلى الاستفادة من الموارد المعدنية الغنية الموجودة في أفريقيا والتوسع في الأسواق التصديرية الشاسعة في القارة ومن المقرر أن تستضيف قمة مع زعماء 48 دولة هذا الأسبوع، كما تخطط لتقديم المساعدة في مجالي البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي.

وقال كيم تاي-يو نائب مستشار الأمن القومي للرئيس يون سوك يول إن أفريقيا تمثل “شريكا حيويا” لكوريا الجنوبية لتحقيق مزيد من التقدم في المجال الصناعي و”التعاون مع أفريقيا ليس خيارا بل ضرورة”.

وسيحضر القمة غدا الثلاثاء ما لا يقل عن 30 رئيس دولة، وستشارك فيها وفود من 48 دولة. وقال مكتب يون إن رئيس البلاد ورئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني سيصدران بيانا مشتركا.

وفي يوم الأربعاء، سيستضيف قادة الأعمال في كوريا الجنوبية قمة أعمال تركز على الاستثمار والتنمية الصناعية والأمن الغذائي.

وقال كيم “الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا باتت أكبر من أي وقت مضى”.

وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر مشتري الطاقة في العالم وهي موطن للشركات الرائدة في إنتاج أشباه الموصلات وخامس أكبر صانع للسيارات في العالم الذي يسعى إلى التحول إلى الكهرباء.

وقال مكتب يون إن الشراكة مع أفريقيا التي تمتلك 30 بالمئة من المعادن المهمة في العالم من بينها الكروم والكوبالت والمنجنيز أمر بالغ الأهمية.

ومنذ يوم الجمعة، عقد يون اجتماعات مع زعماء سيراليون وتنزانيا وإثيوبيا ومن المقرر أن يجتمع بشكل منفصل مع رؤساء دول أخرى من بينها زيمبابوي وتوجو ورواندا وموزامبيق اليوم الاثنين.

وتحاول كوريا الجنوبية، من خلال تقديم عروض للمساعدة في مجالي البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي، الاستفادة من سوق واسعة وسريعة النمو تضم 1.4 مليار شخص، غالبيتهم في سن 25 عاما أو أقل.

وقال كيم إنه من المتوقع توقيع اتفاقيات تهدف إلى إرساء الأساس للتجارة والاستثمار مع عدة دول، مما سيسهم في إنشاء البنية الإدارية اللازمة لتعزيز التجارة الحرة وتطوير نظم إدارة الجمارك.

كما يتضمن جدول الأعمال المساعدة في مجال التكنولوجيا الزراعية وخطط للتعاون في مكافحة تغير المناخ.