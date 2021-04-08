كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا اليومية

سجلت كوريا الجنوبية 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ مطلع يناير الماضي.

وأشارت وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية يوم الخميس، إلى أنه من بين الإصابات الـ 700 الجديدة، هناك 674 حالة مصدرها محلي.

وتشير بيانات السلطات الصحية الكورية الجنوبية إلى أن الحصيلة المسجلة يوم الخميس تعتبر قياسية منذ 7 يناير، حيث تم تسجيل 870 إصابة. وارتفعت حصيلة الخميس مقارنة بحصيلة الأربعاء، التي بلغت 668 حالة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 107 آلاف و598 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية يوم الخميس حالتي وفاة جديدتين، لتصل حصيلة الضحايا منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1758 شخصا.

وتصارع كوريا الجنوبية فيروس كورنا، مع انتشار أبطأ للقاحات مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث يصر المسؤولون على أن بإمكانهم تحمل تداعيات الانتظار والترقب، لأن تفشي هذا الفيروس ليس خطيرا كما هو الحال في الولايات المتحدة أو أوروبا.