السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا اليومية

8 - أبريل - 2021
كوريا الجنوبية تسجل إصابات جديدة بكورونا

كورونا في كوريا الجنوبية

A A A
طباعة المقال

سجلت كوريا الجنوبية 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ مطلع يناير الماضي.

وأشارت وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية يوم الخميس، إلى أنه من بين الإصابات الـ 700 الجديدة، هناك 674 حالة مصدرها محلي.

وتشير بيانات السلطات الصحية الكورية الجنوبية إلى أن الحصيلة المسجلة يوم الخميس تعتبر قياسية منذ 7 يناير، حيث تم تسجيل 870 إصابة. وارتفعت حصيلة الخميس مقارنة بحصيلة الأربعاء، التي بلغت 668 حالة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 107 آلاف و598 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية يوم الخميس حالتي وفاة جديدتين، لتصل حصيلة الضحايا منذ بدء انتشار الفيروس إلى 1758 شخصا.

وتصارع كوريا الجنوبية فيروس كورنا، مع انتشار أبطأ للقاحات مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث يصر المسؤولون على أن بإمكانهم تحمل تداعيات الانتظار والترقب، لأن تفشي هذا الفيروس ليس خطيرا كما هو الحال في الولايات المتحدة أو أوروبا.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من حركة حماس
    حماس: الوساطات لم تكن قوية ولم تضغط على الاحتلال لوقف جرائمه
    مقتدى الصدر
    الصدر: حل البرلمان العراقي مطلب شعبي ولا بديل عنه
    قصف على غزة_ أرشيفية
    استشهاد 5 أطفال فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شمال غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري