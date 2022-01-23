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كوريا الجنوبية تسدد ديون إيران في الأمم المتحدة

23 - يناير - 2022
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، تسديد ديون إيران لحساب الأمم المتحدة، وذلك من خلال الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية.

وقالت وزارة الخارجية في سيئول، اليوم الأحد، إنها دفعت في 21 يناير الجاري 18 مليون دولار، وهو الحد الأدنى المطلوب لتسديد ديون إيران للأمم المتحدة باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي والأمانة العامة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية.

وقدمت الحكومة الإيرانية في 13 يناير الجاري طلبا طارئا إلى حكومة كوريا الجنوبية لاستخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لديها لتسديد ديونها لحساب الأمم المتحدة لاستعادة حقها بالتصويت، بعد أن أخطرت أمانة الأمم المتحدة إيران بأنها ستفقد على الفور حقها بالتصويت بسبب عدم سدادها الديون المستحقة عليها.

وذكرت الوزارة الكورية أنه من المتوقع أن تستعيد إيران حقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الفور نتيجة لسدادها مستحقاتها المتأخرة للمنظمة.

يشار إلى أن إيران لديها أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، حيث فتحت في عام 2010 حسابات باسم البنك المركزي الإيراني في بنكين كوريين جنوبيين، وهما “البنك الصناعي الكوري” و”بنك أوري”، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات. لكن الحكومة الأمريكية وضعت البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وبناء عليه توقفت المعاملات التي تتم عبر تلك الحسابات. ومنذ ذلك الحين، تطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.

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