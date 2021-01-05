برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

كوريا الجنوبية تضغط على إيران للإفراج عن ناقلتها المحتجزة

منذ 49 دقيقة
كوريا الجنوبية تتحرك للإفراج عن ناقلتها المحتجزة في إيران

كوريا الجنوبية تتحرك للإفراج عن ناقلتها المحتجزة في إيران

A A A
طباعة المقال

أكدت كوريا الجنوبية على انها تبذل جهوداً دبلوماسية للإفراج عن الناقلة التي احتجزتها في منطقة الخليج العربي .

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، الثلاثاء، إنها تبذل جهودا دبلوماسية لتأمين الإفراج عن الناقلة التي قامت إيران بالاستحواذ عليها، الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “يونهاب”.

وذكرت الوزيرة بأنها تتواصل مع نظرائها الإيرانيين، وأن سيؤول تبحث حل الموضوع مع طهران.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن حيازة الناقلة مع طاقمها خلال إبحارها في مياه الخليج، في خطوة لاقت انتقادا واسعا، بالأخص من الولايات المتحدة، التي وصفت الوضع بـ “محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي”.

وقررت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الاثنين، إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج العربي بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الجنوبي.

وقالت الوزارة في بيان: “أرسلت وزارة الدفاع على الفور وحدة شيونغهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز، بعد قليل من تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، احتجاز ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج العربي.

وأظهرت بيانات عبر الأقمار الصناعية نشرها موقع (مارين ترافيك دوت كوم) أن الناقلة (ام تي هانكوك تشيمي) تم احتجازها قبالة مدينة بندر عباس بعد ظهر الاثنين من دون تفسير.

    المزيد من أخبار العالم

    تداعيات كارثية لتفشي كورونا بأمريكا
    كورونا
    تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في نيويورك
    العلمين الصيني والامريكي
    واشنطن: جائحة كورونا كشفت للعالم الوجه الحقيقي للصين
    دونالد ترامب
    بومبيو يكشف عن القضايا التي لم يتمكن ترامب من حلها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جن - تعبيرية
    أمم الجان التي تسكن جوف الارض
    أدلة جديدة تؤكد تسبب كورونا بأضرار في القلب والرئتين
    هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين
    منزل رعب في أوهايو
    بالصور: ليست مشاهد سينمائية … هذه منازل الرعب الحقيقية