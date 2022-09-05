كوريا الجنوبية تعتزم اتخاذ اجراءات استباقية لتحقيق الاستقرار في الأسواق

أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي أنّ السلطات ستتخذ إجراءات استباقية إذا لزم الأمر لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية المحلية حيث زاد التقلّب بسبب عوامل خارجية.

وأدلى الوزير “تشو كيونغ هو” بهذه التصريحات في بداية اجتماع مقرر لكبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين، والذي ضمّ أيضا رؤساء البنك المركزي واثنين من هيئات تنظيم الأسواق المالية.

وعُقد الاجتماع في الوقت الذي أدّى فيه تشديد بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى لسياساتها الصارمة وعلامات التباطؤ في معظم الاقتصادات الرئيسية إلى خفض الوون الكوري وأسعار السندات والأسهم.

ولم يذكر وزير المالية تفاصيل الإجراءات التي قد تتخذها السلطات.

هذا وقال تشو إن العوامل الخارجية هي المسؤولة في الغالب عن التقلبات المتزايدة في الأسواق المحلية، مضيفًا أن العناصر الأساسية الاقتصادية للبلاد ما زالت قوية مثل رصيد الحساب الجاري الذي لا يزال فائضًا.