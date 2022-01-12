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كوريا الجنوبية تعلن تاريخ بدء استخدام الأقراص المضادة لفيروس كورونا

12 - يناير - 2022
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ استخدام أقراص مضادة لفيروس كورونا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وقالت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه من المقرر أن تصل أول شحنة من أقراص “باكسلوفيد” التي تنتجها شركة الأدوية الأمريكية فايزر، والتي تكفي لـ21 ألف شخص، إلى البلاد يوم غد، وتبدأ البلاد استخدامها اعتبارا من يوم 14 من الشهر الجاري.

ولفتت إلى أنه “من المتوقع أن تصل شحنة أخرى من الأقراص تكفي لـ 10 آلاف شخص، حتى نهاية الشهر الجاري”.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها تنظر في شراء إضافي لهذه الأقراص تحسبا لتقلبات الوضع الوبائي، متوقعة أن يساهم ذلك في إبطاء انتشار العدوى والاستجابة لسلالة “أوميكرون” المتحورة من كورونا.

وتخطط البلاد لاعطاء الأقراص المضادة لكورونا أولا للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتلقون العلاج في المنزل أو المنشآت المؤقتة، أو لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

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