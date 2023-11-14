كوريا الجنوبية تقول إنها أنقذت 19 من مواطنيها في ميانمار

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من 19 كوريا جنوبيا تم إنقاذهم في ميانمار بعدما احتجزوا لدى شركة غير قانونية هناك.

وأضافت الوزارة أنها طلبت مساعدة سلطات ميانمار الخاضعة لحكم الجيش بعدما تلقت تقريرا الشهر الماضي يفيد بأن بعض مواطنيها محتجزون في إحدى مدن ولاية شان بالقرب من الحدود مع تايلاند.

وقالت الوزارة في بيان “داهمت الشرطة في ميانمار الشركة في أواخر أكتوبر تشرين الأول ونجحت في استعادة 19 من مواطنينا” مضيفة أنه تم نقلهم بسلام إلى العاصمة يانجون أمس الاثنين.

ورفضت الوزارة تقديم تفاصيل عن طبيعة العمليات التي تحدث في الشركة أو تحديد هوية مجموعة المحتجزين لكنها قالت إنها كانت تعمل عن كثب مع المسؤولين في ميانمار لمساعدة مواطنيها ومنع وقوع أي جرائم.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على الفور على طلب التعقيب.

وأفادت قناة كي.بي.إس الكورية الجنوبية بأن الشركة استدرجت المجموعة بزعم تحقيق أرباح عالية.

وأصبحت بعض المدن الحدودية في جنوب شرق آسيا مركزا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت بما في ذلك الحيل الخادعة التقليدية والأندية غير القانونية والمخططات الهرمية الاستثمارية.