كوريا الجنوبية توقف عمليات مصنع بطاريات وسط تحقيقها في حريق مميت

أمرت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، بوقف عمليات إحدى شركات تصنيع بطاريات الليثيوم بعدما أسفر حريق عن مقتل 23 شخصا وسط تحقيقها مع ثلاثة مسؤولين من الشركة للاشتباه في انتهاك اشتراطات السلامة.

وحريق يوم الاثنين في شركة (أريسيل) لتصنيع البطاريات غير المدرجة في البورصة الكورية هو أكبر الحوادث الصناعية المميتة في الأعوام القليلة الماضية. ويفقد العشرات من العمال الكوريين الجنوبيين أرواحهم خلال أداء وظائفهم كل سنة على الرغم من تغليظ القوانين والتدابير لتعزيز السلامة.

وقال مين جيل-سو المسؤول في وزارة العمل خلال إفادة: “إن الشركة الواقعة في مركز هواسيونج الصناعي، جنوب غرب العاصمة سول، أُمرت بإغلاق مصنعها الوحيد لإجراء فحص”.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن الشرطة داهمت مكاتب الشركة اليوم الأربعاء.

ولم تحدد السلطات هوية مسؤولي الشركة الذين يجري التحقيق معهم. وقد تؤدي انتهاكات مواثيق السلامة قضاء عقوبات في السجن عند وقوع حوادث مميتة.