كوريا الجنوبية تُبدي قلقها إزاء رفح وتحثّ على حماية المدنيين

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة رفح بقطاع غزة وخططها لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن كوريا الجنوبية تحث على حماية المدنيين بموجب القوانين الدولية.

وكانت كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط، الحصيلة الأخيرة لشهداء قطاع غزة إثر الضربات الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب البيان فإن ما لا يقل عن 28663 فلسطينيا قُتلوا و68395 آخرين أُصيبوا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 87 فلسطينيا قُتلوا و104 آخرون أُصيبوا على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.