كوريا الجنوبية.. حريق ضخم في مصنع بطاريات يقتل 16 شخصًا على الأقل

قال مسؤولون في إدارة إطفاء محلية إن حريقا اندلع في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل وفقدان خمسة آخرين.

واندلع الحريق، الذي تم إخماده إلى حد كبير، عند حوالي الساعة 10:30 صباحا (01:30 بتوقيت غرينتش) في مصنع تديره شركة أريسيل لصناعة البطاريات في هواسونج جنوبي العاصمة سول.

وقال كيم جين يونج المسؤول بإدارة الإطفاء المحلية إن الحريق بدأ بعد انفجار سلسلة من خلايا البطاريات داخل مستودع به نحو 35 ألف وحدة. وأضاف أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار.

وكانت وكالة يونهاب للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات عثرت على نحو 20 جثة داخل المصنع، لكن كيم قال في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن 16 شخصا لقوا حتفهم وإن اثنين آخرين أصيبا بجروح خطيرة.

وأردف أن رجال الإنقاذ يحاولون العثور على المفقودين الخمسة.

ورأى شاهد من رويترز رجال الإطفاء يخرجون ما يصل إلى ست جثث من المصنع الواقع في منطقة صناعية.

وتأسست شركة أريسيل عام 2020، وتنتج بطاريات الليثيوم الأساسية لأجهزة الاستشعار والاتصالات اللاسلكية. ولديها 48 موظفا، وفقا لأحدث ملف لها لدى الجهات التنظيمية وملفها على لينكد إن.