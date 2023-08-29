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كوريا الجنوبية.. حريق يعطل العمل في مصنع لشركة كيا

منذ 9 دقائق
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء بأن الإنتاج تعطل في أحد مصانع شركة كيا في البلاد بسبب نشوب حريق في ورشة الطلاء بالمصنع.

وذكرت يونهاب نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه أن الحريق اندلع في وقت متأخر من أمس الاثنين 28\8\2023 في مصنع كيا رقم ثلاثة في هواسونج الواقعة إلى الجنوب من العاصمة سول، وأضافت أن الحريق أُخمد بعد حوالي 40 دقيقة دون وقوع إصابات أو وفيات.

وقالت يونهاب إن اتحاد كيا وإدارتها وافقا على منح العاملين في خط التجميع وورشة الطلاء إجازة حتى السادس من سبتمبر\أيلول.

وأردفت يونهاب أن الخط المتضرر يصنّع سيارات “كيه5″ و”كيه8” و”إي.في6″، مضيفة أنه لم يتضح بعد عدد السيارات المصنعة المتأثرة بتعليق العمل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة خارج ساعات العمل العادية.

    المصدر :
  • رويترز

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