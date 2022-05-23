كوريا الجنوبية: شراكتنا مع الولايات المتحدة لا تهدف الى استبعاد دولة معينة

أكّدت كوريا الجنوبية أنّ إقامة شراكة اقتصادية وتكنولوجية أوثق مع الولايات المتحدة لا تهدف إلى استبعاد دولة معينة، مشيرةً الى أنها ستواصل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين.

وخلال لقائهما في العاصمة سيئول، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي “يون سيوك-يول” ونظيره الأميركي “جو بايدن” على توسيع التعاون من أجل “الأمن الاقتصادي”، والعمل معا لتطوير “الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ” الذي تقوده الولايات المتحدة ويُنظر إليه على أنه محاولة لمواجهة “نفوذ” الصين في المنطقة.

النائب الأول لوزير الخارجية الكوري، “جو هيون-دونغ” أشار الى أنّ التزام الرئيسين بتعزيز العلاقات الاقتصادية يهدف إلى بناء سلسلة إمداد عالمية مرنة بين البلدين اللذين لديهما ميزة تنافسية في التقنيات المتقدمة.

ووفق وكالة “يونهاب” للأنباء، أضاف أن “تعزيز التحالف الاقتصادي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة لا يستهدف استبعاد دولة أو دول معينة، وستقوم كوريا الجنوبية في نفس الوقت بتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الصين، أكبر شريك تجاري لها وجارتها المقربة”.

الى ذلك، ذكر المسؤول الكوري أن مشاركة كوريا الجنوبية في الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ كعضو مؤسس، تهدف إلى أن تصبح “صانع القواعد” في عملية التفاوض لتوضيح تفاصيلها، وبناء “جسر” للشركات الكورية في المنطقة لتعزيز فرصها الاستثمارية، لافتًا الى أن “هذا سيوفر لنا فرصة لعكس اهتماماتنا في بناء سلسلة توريد مستقرة ومتنوعة، وتطوير الاقتصاد الرقمي وإزالة الكربون”.

ومن المقرر أن ينضم الرئيس الكوري الجنوبي افتراضيا إلى قمة في طوكيو في وقت لاحق من اليوم حيث سيطلق بايدن المبادرة رسميًا مع قادة الدول الأخرى في المحيطين الهندي والهادئ.