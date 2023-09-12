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كوريا الجنوبية: على الصين لعب دور في كبح تهديدات كوريا الشمالية

منذ 5 دقائق
رئيس كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

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قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الثلاثاء، إنه دعا الصين إلى لعب دور “مسؤول” في كبح تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية عندما التقى برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأسبوع الماضي.

وقال يون للي إن كوريا الشمالية يجب ألا تكون “حجر عثرة” في العلاقات الثنائية مع بكين لأنها تشكل “تهديدا وجوديا” لكوريا الجنوبية.

وأضاف يون في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون “بالإشارة إلى حتمية أن تصبح العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أكثر صلابة مع تزايد خطورة المشكلة النووية لكوريا الشمالية، فقد طلبت من الصين أن تلعب دورا مسؤولا في تنمية علاقاتنا الثنائية، وباعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقال يون أيضا إنه ولي أبديا دعمهما للاستئناف المقرر هذا العام للقمة الثلاثية التي تضم اليابان.

    المصدر :
  • رويترز

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