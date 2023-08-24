الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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كوريا الجنوبية في حالة تأهب لمواجهة تحركات كوريا الشمالية

منذ 20 ثانية
عناصر من جيش كوريا الجنوبية

عناصر من جيش كوريا الجنوبية

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الخميس، إن كوريا الجنوبية عقدت اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير، والذي عبر المسؤولون فيه عن أسفهم لإهدار كوريا الشمالية مواردها على “استفزازات متهورة” وسط أزمتها الاقتصادية.

وقال المكتب إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمر بالاستعداد لمزيد من التحركات العسكرية لكوريا الشمالية.

,نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كوريا الشمالية القول إنها أطلقت صاروخا فضائيا في الساعات الأولى من يوم الخميس وإن حادثا وقع خلال العملية.

وأورد التقرير أن البلاد، التي وصفت الحادث بأنه غير خطير، تخطط لإطلاق صاروخ آخر في أكتوبر تشرين الأول.

وقبل يومين، قالت كوريا الشمالية إنها ستطلق قمرا اصطناعيا بين 24 و31 أغسطس آب. وأشارت بيونجيانج إلى أنها تحتاج قمر استطلاع وتجسس اصطناعيا لتعزيز مراقبتها للأنشطة العسكرية الأمريكية.

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرا اصطناعيا في 31 مايو أيار لكن الأمر انتهى بسقوطه في البحر.

    المصدر :
  • رويترز

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