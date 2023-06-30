السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الجنوبية.. قفزة غير متوقعة في إنتاج المصانع خلال مايو

30 - يونيو - 2023
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات رسمية الجمعة قفزة غير متوقعة في إنتاج المصانع بكوريا الجنوبية في مايو\أيار بقيادة إنتاج السيارات والرقائق في حين زادت أيضا مبيعات التجزئة الشهر الماضي في مؤشر على تعاف تدريجي للاقتصاد.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الكوري، ارتفع مؤشر الناتج الصناعي 3.2 بالمئة في مايو\أيار على أساس شهري معدل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 0.6 بالمئة في أبريل\نيسان.

وتجاوزت الزيادة أعلى توقع في استطلاع أجرته رويترز بأن ينمو الناتج الصناعي 2.8 بالمئة.

وقفز إنتاج السيارات 8.7 بالمئة وارتفع إنتاج أشباه الموصلات 4.4 بالمئة على أساس شهري بينما هوى إنتاج معدات الاتصال 16.9 بالمئة.

وتراجع إنتاج المصانع 7.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما جاء أخف وطأة من تراجع نسبته تسعة بالمئة في أبريل\نيسان وتوقعات بانخفاض نسبته 8.4 بالمئة في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد.

وقالت وزارة المالية بعد صدور البيانات إنها تظهر أن الاقتصاد في طريقه للتعافي بعد تصحيح طفيف الشهر السابق. وأضافت أن الضغوط النزولية قد تراجعت لكن المخاطر لا تزال قائمة.

وتوقعت الوزارة أن ينتعش إنتاج المصانع في الربع الثاني من العام بعد أربعة فصول متتالية من التراجع، وذلك مع انتعاش الصادرات.

وارتفع مؤشر الإنتاج لجميع القطاعات، الذي يشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، 1.3 بالمئة في مايو\أيار على أساس شهري ليعوض انخفاض بنفس النسبة في أبريل\نيسان.

وزادت مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة في مايو\أيار بعد تسجيلها أكبر انخفاض في خمسة أشهر عند 2.6 بالمئة في أبريل\نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
ماكرون يرجئ زيارته لألمانيا بسبب الاضطرابات في فرنسا
عناصر من الشرطة الفرنسية
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
فرنسا في مأزق جديد.. الفنادق تشهد موجة إلغاء حجوزات في جميع المناطق المتضررة
الفتى الفرنسي نائل
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
على وقع الغضب والاحتجاجات.. تشييع جثمان الشاب نائل في فرنسا

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
الأزمة في لبنان - تعبيرية
صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!