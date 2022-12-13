كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أصبحت أكثر عدوانية ووقاحة

قال مبعوث سول إلى كوريا الشمالية، الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة ستنسق العقوبات وتسد الثغرات في نظام العقوبات الدولي على كوريا الشمالية.

وأوضح كيم جون، ممثل كوريا الجنوبية الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، في اجتماع مع نظيريه الأمريكي والياباني أن كوريا الشمالية أصبحت أكثر عدوانية ووقاحة في تهديدها النووي.

وأضاف “أي استفزاز إضافي من كوريا الشمالية سيقابل برد حازم وموحد من المجتمع الدولي”.

وفرضت الدول الثلاث هذا الشهر مزيدا من العقوبات على مسؤولين من كوريا الشمالية مرتبطين ببرامج الأسلحة في البلاد بعد أن أجرت بيونجيانج اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وتأتي العقوبات في أعقاب تجربة أجرتها كوريا الشمالية في 18 نوفمبر تشرين الثاني على صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهي جزء من سلسلة شملت أكثر من 60 عملية إطلاق صاروخية هذا العام، ووسط مخاوف من أنها قد تكون على وشك استئناف تجارب الأسلحة النووية التي جرى تعليقها منذ عام 2017.

وفشلت عقود من العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة في وقف برامج الأسلحة النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وقال الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم اليوم الثلاثاء في الاجتماع الذي عقد في جاكرتا إن سلوك بيونجيانج يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية للمنطقة وخارجها.

ومنعت الصين وروسيا الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لفرض مزيد من العقوبات من قبل الأمم المتحدة، وقالتا إنه يجب تخفيفها لتحريك المحادثات وتجنب التسبب في أزمة إنسانية. وأدى ذلك إلى أن تحول الولايات المتحدة جهودها صوب كوريا الجنوبية واليابان والشركاء الأوروبيين.