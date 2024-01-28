كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي الأحد، في ثاني عملية إطلاق من نوعها في أقل من أسبوع.

وأضافت الهيئة أن الصواريخ أُطلقت في حوالي الساعة الثامنة صباحا وأن عملية الإطلاق تخضع للتحليل من قبل أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية، لكنها لم تحدد عدد تلك الصواريخ.

وقالت في بيان “بينما نعمل على تعزيز عمليات المراقبة والتأهب، يتعاون جيشنا بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ويراقب الإشارات والأنشطة الإضافية من كوريا الشمالية”.

وجاءت عملية الإطلاق الأحدث بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما وصفته بصاروخ كروز استراتيجي جديد يسمى “بولهواسال-3-31” مما يشير إلى أنه قادر على حمل رؤوس نووية.

وتصعّد كوريا الشمالية المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكن مسؤولين في واشنطن وسول يقولون إنهم لم يرصدوا أي مؤشرات على أن بيونجيانج تعتزم القيام بعمل عسكري وشيك.

ويقول مسؤولون ومحللون إن من المرجح أن تواصل حكومة بيونجيانج أو حتى تزيد من الإجراءات الاستفزازية بعد أن حققت نجاحات كبيرة في تطوير الصواريخ الباليستية وعززت التعاون مع روسيا وتخلت عن هدفها القائم منذ عقود والمتمثل في إعادة الوحدة سلميا مع كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد 28\1\2024، نددت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بسلسلة التدريبات العسكرية التي أجرتها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية في الأسابيع القليلة الماضية، محذرة من عواقب “وخيمة”.

وأجرت كوريا الشمالية أول اختبار على صاروخ كروز يتمتع بقدرات نووية محتملة في سبتمبر\أيلول 2021.