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كوريا الجنوبية: مبعوثون ينددون بمحاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي

منذ ساعة واحدة
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن مبعوثين معنيين بالشأن النووي من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان نددوا بشدة خلال مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء بأحدث محاولة قامت بها كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي.

وأضافت أن محاولة الإطلاق الفاشلة تمثل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تحظر استخدام كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن بالمنطقة.

وكانت نشرت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء لقطات فيديو قال جيشها إنها تظهر اللحظة التي انتهت فيها أحدث محاولة لكوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي بالفشل.

وأظهرت المقطع المصور بالأبيض والأسود ومدته دقيقة واحدة وبثته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية ما يبدو أنه انفجار في السماء أعقبه ومضات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن اللقطات تم تصويرها بواسطة جهاز مراقبة على متن سفينة دورية كورية جنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قالت إن أحدث محاولتها لإطلاق قمر صناعي جديد للاستطلاع العسكري باءت بالفشل امس الاثنين خلال المرحلة الاولى من انطلاق الصاروخ.

    المصدر :
  • رويترز

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