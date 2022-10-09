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كوريا الجنوبية مستاءة من صواريخ جارتها الشمالية.. "استفزاز خطير"

منذ ساعتين
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2022 4:48 صباحًا
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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قال جيش كوريا الجنوبية إن الصواريخ الأخيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية “استفزاز خطير” يضر بالسلام.

وأضاف الجيش في بيان أنه رصد صاروخين باليستيين قطعا ما يقرب من 350 كيلومتر ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا.

وكان وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو إينوقد صرح للصحفيين بأن الصاروخين وصلا إلى ارتفاع 100 كيلومتر وقطعا مسافة 350 كيلومتر. وجرى إطلاق الصاروخ الأول في حوالي (الساعة 1:47 صباح الأحد 9-10-2022) بالتوقيت المحلي (16:47 بتوقيت جرينتش) والثاني بعدها بنحو ست دقائق.

وذكر أن الصاروخين وقعا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مشيرا إلى السلطات ما زالت تعمل على تحديد نوع الصاروخين، بما يشمل احتمالية أنهما صاروخان باليستيان أطلقا من غواصة أو اثنتين.

وقال الجيش الأمريكي إنه يتشاور مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عملية الإطلاق التي قال إنها تسلط الضوء على “التأثير المزعزع للاستقرار” لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن تقديراتها خلصت إلى أن عمليات الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديدا للعسكريين الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة.

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