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كوريا الجنوبية وأمريكا تدينان المعاهدة بين روسيا وكوريا الشمالية

منذ ساعتين
علما أمريكا وكوريا الجنوبية

علما أمريكا وكوريا الجنوبية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان اليوم الجمعة 21 حزيران/يونيو 2024، إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي-يول ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أدانا المعاهدة الجديدة بين روسيا وكوريا الشمالية ووصفاها بأنها تهديد خطير للسلام والاستقرار بالمنطقة.

أضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا في مكالمة هاتفية أمس الخميس سبل الرد على المعاهدة، واتفقا على مراقبة الوضع عن كثب.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم ردود كوريا الجنوبية على المعاهدة التي قالت فيها موسكو وبيونجيانج إن كل دولة ستقدم مساعدة عسكرية فورية إذا واجهت أي منهما عدوانا مسلحا.

ونقل البيان عن تشو القول إن أي تعاون للمساعدة في تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونقلت الوزارة عن بلينكن قوله إن الولايات المتحدة ستدرس سبلا مختلفة للرد على التهديد الذي تشكله روسيا وكوريا الشمالية على السلام والاستقرار الدوليين.

وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشانج هو-جين أمس إن سول ستراجع إمكانية توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ردا على المعاهدة.

    المصدر :
  • رويترز

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