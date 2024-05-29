كوريا الجنوبية والإمارات توقعان اتفاقية لخفض الجمارك على الواردات

وقعت كوريا الجنوبية والإمارات اليوم الأربعاء اتفاقية تجارية لخفض الجمارك على الواردات بشدة وذلك خلال قمة في سول بين رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللذين تعهدا بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح مكتب الرئيس يول في بيان “العلاقة الخاصة بين الزعيمين بمثابة فرصة لتعميق الشراكة الاستراتيجية الخاصة للبلدين والتقدم فيها”.

وركزت القمة، التي تأتي بعد زيارة دولة قام بها يون إلى أبوظبي في أوائل العام الماضي، على مجالات الطاقة والدفاع، إذ تسعى سول للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية للدولة الخليجية الغنية بالطاقة.

وقال مكتب الرئيس يونإن الإمارات أكدت الالتزام بتعهدها العام الماضيباستثمار 30 مليار دولار في الشركات الكورية الجنوبية في مجالات تشمل الطاقة النووية والدفاع والهيدروجين والطاقة الشمسية.

ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطاب نوايا مع شركتين كوريتين لبناء السفن، وهما شركة سامسونج للصناعات الثقيلة وشركة هانهوا أوشن، لبناء ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل، بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقالت كوريا الجنوبية إن وزيري الصناعة وقعا رسميا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحرير التجارة بين البلدين المتفق عليها في أكتوبر تشرين الأول والتي ستلغي جميع الرسوم الجمركية على صادرات الأسلحة الكورية الجنوبية عند التصديق عليها.

ووقعت كوريا الجنوبية سلسلة من عقود معدات الدفاع العالمية ضمن خططها لتصبح رابع أكبر مُصدر للأسلحة في العالم بحلول عام 2027.

وستسقط الإمارات رسوم استيراد السيارات على مدار العقد المقبل، وتلغي كوريا الجنوبية الجمارك على واردات النفط الخام.

وسيؤدي الاتفاق في نهاية المطاف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90 بالمئة من واردات البلدين.

وقال وزير التجارة في كوريا الجنوبية جيونغ إن كيو في مؤتمر صحفي “من المتوقع أن تزيد واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام من الإمارات”، مؤكدا اعتماد البلاد على واردات الطاقة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، إن من المتوقع أن توقع الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كل من ماليزيا وفيتنام والفلبين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

والتقى الشيخ محمد أمس الثلاثاء بقادة بعض الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية، منهم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونج ورئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور جيونج إوي-سون ورئيس مجلس إدارة مجموعة إس.كيه تشوي تيه-وون.

ولم يتم الكشف عن أي صفقات جديدة للأسلحة، لكن مكتب يون قال إن البلدين يهدفان إلى تعزيز التعاون في صناعات الدفاع.