كوريا الجنوبية والصين تعقدان أول جولة من الحوار الدبلوماسي والأمني غدا

قالت وزارة الخارجية في سول اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية والصين ستعقدان الجولة الأولى من الحوار الدبلوماسي والأمني غدا الثلاثاء في إطار اتفاق أبرمته الدولتان الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن المحادثات سيقودها نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم هونج-كيون ونظيره الصيني سون وي دونغ بحضور كبار المسؤولين الدفاعيين من البلدين.

واتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على إطلاق المحادثات واستئناف مفاوضات التجارة الحرة عندما اجتمعا الشهر الماضي في سول في قمة شاركت فيها اليابان.

وقالت الوزارة إن الدولتين تعتزمان خلال الاجتماع “تبادل وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك من بينها العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية والأوضاع الإقليمية والدولية”.

وقد تتزامن المحادثات مع زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، وهي زيارة دفعت سول وواشنطن إلى التحذير من أي تعاون عسكري إضافي بين موسكو وبيونجيانج بما ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحث يون الصين وروسيا على النهوض بدور أكبر بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي فيما تسارع كوريا الشمالية بتطوير قدراتها النووية والصاروخية.