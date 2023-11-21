الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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كوريا الجنوبية واليابان: كوريا الشمالية أطلقت قمرا صناعيا يشتبه أنه للتجسس

منذ 12 دقيقة
كوريا الجنوبية واليابان

كوريا الجنوبية واليابان

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قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يُعتقد أنه يحمل قمرا صناعيا الثلاثاء، فيما ستكون المحاولة الثالثة لبيونجيانج لوضع قمر صناعي للتجسس في المدار هذا العام.

وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرا طارئا للسكان في الجنوب للاحتماء من التهديد المحتمل لصاروخ كوري شمالي.

وعبر نظام البث الطارئ الخاص بالبلاد، طلبت الحكومة اليابانية من سكان أوكيناوا الاحتماء داخل المباني أو تحت الأرض.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصدر بوزارة الدفاع قوله إن من المرجح أن يكون الصاروخ قمرا صناعيا.

وأفادت في وقت لاحق بأن الصاروخ مر على ما يبدو باتجاه المحيط الهادئ نحو الساعة 10:55 مساء بالتوقيت المحلي، ورفعت التحذير الطارئ.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه يعتقد أن الصاروخ كان يحمل قمرا صناعيا للتجسس وتم إطلاقه باتجاه الجنوب.

وقال خفر السواحل الياباني الثلاثاء إن كوريا الشمالية أخطرته بعملية الإطلاق في اتجاه البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وأصدرت الوكالة الحكومية المعنية بالسلامة البحرية في كوريا الجنوبية تحذيرا للسفن قبل الإطلاق المزمع.

وحاولت كوريا الشمالية إطلاق ما وصفته بأقمار تجسس صناعية مرتين في وقت سابق من هذا العام لكن انتهت المحاولتان بالفشل.

    المصدر :
  • رويترز

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