كوريا الجنوبية.. 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي لكوريا الجنوبية الأربعاء 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في غضون الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8413 حالة.

وظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 100 لليوم الرابع على التوالي بعد أن سجلت 76 حالة و74 حالة و84 حالة، أيام 15 و16 و17 من مارس الجاري.

وأحصيت 55 حالة جديدة في مدينة دايغو، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة في مدينة دايغو وحدها بـ35 حالة عن العدد المسجل أمس، على خلفية حدوث العدوى الجماعية في مستشفى لكبار السن، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

من جهة أخرى، أكدت سيول وضواحيها 21 حالة جديدة، ومنها 5 حالات في سيول و15 حالة في إقليم كيونغ كي وحالة في إنتشون.

واكتشفت 3 حالات جديدة في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، وحالتان جديدتان في كل من أوسان وإقليم جولا الشمالي، وحالة جديدة في كل من كوانغ جو، وسيجونغ، وإقليم كانغ وون، وإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، وإقليم جولا الجنوبي.

وتم تأكيد 5 حالات جديدة أثناء إجراءات الدخول إلى البلاد، وفق وكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 139 عن العدد المسجل أمس إلى 1540 حالة.