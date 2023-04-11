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كوريا الجنوبيّة تحتج على مزاعم اليابان بشأن دوكدو

منذ 4 دقائق
كوريا الجنوبية واليابان

كوريا الجنوبية واليابان

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قدمت كوريا الجنوبية احتجاجًا شديدًا ضد اليابان بسبب مزاعم طوكيو الإقليمية المتجددة بدوكدو، وهي مجموعة من الجزر الصخرية في البحر الشرقي، في كتابها الدبلوماسي السنوي الأخير.

وتم إدراج الادعاء في الكتاب الأزرق الدبلوماسي لعام 2023 الذي تم إخطار رئاسة الوزراء به من قبل وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، وهو ادعاء تعارضه بشدة كوريا الجنوبية التي حافظت منذ فترة طويلة على سيطرتها الفعالة على دوكدو بقوة أمن متمركزة هنا.

وذكر الكتاب الأزرق أن كوريا الجنوبية واصلت “احتلالها غير الشرعي” للمنطقة من دون أساس قانوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ليم سو-سوك، إن سيول “تحتج بشدة على ادعاءات اليابان غير العادلة المتكررة بالسيادة على دوكدو، التي هي من أراضينا السيادية تاريخيًا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي”.

وأضاف أن اليابان يجب أن “تدرك بوضوح” أن تكرار مثل هذه الادعاءات لا تساهم في بناء علاقة موجهة نحو المستقبل بين سيئول وطوكيو.

واستدعت الوزارة ناوكي كوماجاي، نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية لدى سيئول، لإيصال رسالة احتجاج رسمية.

كما حذفت اليابان من الكتاب الأزرق تعهدها الصريح باحترام “التصورات التاريخية للحكومات السابقة” في وصفها لمعالجة الإدارة لمسألة العمل القسري في زمن الحرب للكوريين الجنوبيين.

 

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