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كوريا الجنوبيّة لم تستورد النفط الخام الإيراني منذ عام

منذ 6 دقائق
النفط الإيراني - تعبيرية

النفط الإيراني - تعبيرية

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أظهرت بيانات أولية لإدارة الجمارك الكورية اليوم الإثنين (الثلاثاء بتوقيت كوريا) أنّ كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام الإيراني في شهر يوليو/ تموز ومنذ عام.

البيانات أوضحت أيضًا أن سيول، خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت في المجمل 10.5 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 13.2 مليون طن استوردتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، التي تديرها الدولة، البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر. وتعتبر بيانات الشركة المعيار الصناعي لواردات كوريا الجنوبيّة من النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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