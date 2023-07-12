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كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قبالة ساحل كوريا الجنوبية

منذ 17 دقيقة
صاروخ باليستي

صاروخ باليستي

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أفادت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية في بيانٍ اليوم الأربعاء، أنّ “كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قبالة ساحلها الشرقي”.

وجاء الإطلاق بعد إتهام كوريا الشمالية للولايات المتحدة بانتهاك المجال الجوي لمناطقها الاقتصادية بطائرات تجسس، ووصول غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة.

وأفاد تلفزيون “أساهي” نقلًا عن مسؤول دفاعي ياباني بأن الصاروخ حلّق لمدة 74 دقيقة إلى ارتفاع 6000 كيلومتر وكان مداه 1000 كيلومتر، فيما من شأنه أن يكون أطول زمن تحليق لصاروخ كوري شمالي.

وأمر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لحضور قمة حلف الأطلسي، والبقاء في حالة تأهب للاستعداد لأحداث غير متوقعة.

وفي ظل التحركات العسكرية لكوريا الشمالية والتحديات المتزايدة الأخرى في المنطقة، مضى يون قدمًا لإصلاح العلاقات المتوترة مع اليابان وتقليل الخلافات التاريخية التي حدت من التعاون بين الحليفين للولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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