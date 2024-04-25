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كوريا الشمالية: العقوبات الأميركية تحولت إلى حبل مشنقة حول رقبة واشنطن نفسها

منذ 3 دقائق
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اعتبر نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم إون تشول أن “العقوبات الأميركية ضد بيونغ يانغ أصبحت بمثابة حبل مشنقة حول رقبة واشنطن نفسها”، بحسب وكالة “نوفوستي”.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن نائب الوزير قوله : “يمكن القول إنه بالنسبة للولايات المتحدة التي تعير اهتماما كبيرا بالهيمنة وإخضاع الدول الأخرى لها، تعتبر العقوبات الأداة الديبلوماسية المفضلة”.

تابع: “لكن في شبه الجزيرة الكورية أصبحت العقوبات حبل المشنقة الذي يلف حول رقبة الولايات المتحدة نفسها”.

وأشار إلى أن “العقوبات الأميركية ساهمت في تعزيز كوريا الشمالية”، مضيفا أن تطوير الأسلحة النووية في جمهوريته “بدأ ردا على التهديدات النووية من الولايات المتحدة”.

وأكد أن “بيونغ يانع ستواصل تطوير الأسلحة النووية في حال فرض المزيد من العقوبات”.

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