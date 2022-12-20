الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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كوريا الشمالية: العقوبات لن توقف تطوير برنامجنا الصاروخي

منذ ساعة واحدة
كيم يو جونج

كيم يو جونج

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قالت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إن العقوبات الإضافية لن توقف برنامجها الصاروخي، بعد أيام من إطلاقها صاروخين باليستيين متوسطي المدى فيما وصفته بأنه اختبار “مهم” لتطوير قمر صناعي للتجسس.

وأدلت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قائلة إن هذا التطوير مرتبط مباشرة بأمن البلاد.

وأعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أنها أجرت “تجربة مهمة” تتعلق بتطوير قمر اصطناعي للتجسس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في بيان لها، أن المشروع سيستكمل بحلول أبريل/ نيسان 2023.

وفي اختبار لأول قمر صناعي كوري شمالي، مخصص للتجسس والاستطلاع، التقطت كوريا الشمالية صورًا للعاصمة الكورية الجنوبية سيئول ومدينة إنتشون الساحلية المجاورة، حيث وزعت وكالة الأنباء المركزية صورًا تُثبت التجربة التي تمت أمس الأحد.

الوكالة ذكرت أن بيونغ يانغ أجرت تجربة “مهمة، وفي مرحلة نهائية” لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول نيسان/ أبريل 2023.

وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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