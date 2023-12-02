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كوريا الشمالية تبدأ عمليات الاستطلاع "الاستخباراتية" عبر الأقمار الصناعية

منذ 35 دقيقة
محطة لإطلاق قمر صناعي في كوريا الشمالية

محطة لإطلاق قمر صناعي في كوريا الشمالية

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن مكتب عمليات الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية في البلاد بدأ مهمته ( السبت 2-12-2023) كمنظمة مخابرات عسكرية.

وأضافت الوكالة أن المكتب الذي تأسس في مركز التحكم العام في بيونجيانج التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي بدأ في أداء مهمته اليوم وسيقدم ما يرد إليه من معلومات إلى مكتب الاستطلاع في الجيش والوحدات الرئيسية الأخرى.

وتقول كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر تشرين الثاني وإنه التقط صورا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وقواعد عسكرية أمريكية و “مناطق مستهدفة” في كوريا الجنوبية.

ولم تنشر بيونجيانج أي صور من القمر الصناعي حتى الآن.

كانت كوريا الشمالية قالت الشهر الماضي إنها ستنشر قوات مسلحة أقوى وأسلحة جديدة على حدودها مع كوريا الجنوبية بعد أن علقت سول جزءا من الاتفاق العسكري لعام 2018 بين الكوريتين احتجاجا على إطلاق بيونجيانج قمرا صناعيا للتجسس.

    المصدر :
  • رويترز

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