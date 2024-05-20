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كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز الردع النووي رداً على تجربة نووية أميركية

منذ ساعتين
صاروخ بالستي متوسط المدى أطلقته كوريا الشمالية

صاروخ بالستي متوسط المدى أطلقته كوريا الشمالية

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تعهدت كوريا الشمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراتها على الردع النووي ردا على تجربة نووية أجرتها الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن مواجهة ما وصفته بعدم الاستقرار الإستراتيجي في المنطقة وبقية العالم الناجم عن التصرفات الأميركية الأحادية، “لا يسعنا إلا أن نعيد النظر في الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع الردع النووي الشامل في نطاق الحق السيادي المكتسب والخيارات الممكنة”، دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات.

كانت وزارة الطاقة الأميركية قالت إن الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لها أجرت تجربة دون النقطة الحرجة في موقع التجارب في نيفادا بهدف جمع البيانات لدعم موثوقية وفعالية الرؤوس الحربية النووية.

والتجربة النووية دون النقطة الحرجة هي تجربة لا تتضمن انفجارا نوويا ولا تؤدي إلى تفاعل انشطاري متسلسل وتُجرى لاختبار رد فعل البلوتونيوم باستخدام متفجرات كيميائية عالية الكفاءة.

والولايات المتحدة من الدول الموقعة على المعاهدة العالمية لحظر التجارب النووية، وتقول رويترز إن واشنطن توقفت عن إجراء التجارب التي تنطوي على تفجيرات نووية في عام 1992.

    المصدر :
  • رويترز

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