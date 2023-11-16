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كوريا الشمالية تتعهد برد هجومي على "التهديدات" الأمريكية

منذ 16 دقيقة
أميركا وكوريا الشمالية

أميركا وكوريا الشمالية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية انتقدت (الخميس 15-11-2023) زيارة قام بها مسؤولون عسكريون أمريكيون رفيعو المستوى لكوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة، وتعهدت بردود هجومية على ما وصفته “بالتهديدات” العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، حمل متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الولايات المتحدة المسؤولية عن إثارة التوترات في المنطقة، وذلك تعقيبا على زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى سول هذا الأسبوع.

وجاء في البيان أن “القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية ستتصرف وتتعامل بقوة مع كل التهديدات لأمنها ومصالحها الوطنية بمزيد من القدرات المضادة الهجومية والساحقة ومن خلال إجراءات عسكرية رادعة استراتيجية واضحة”.

    المصدر :
  • رويترز

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