كوريا الشمالية تتهم أمريكا بتكرار انتهاك منطقتها الاقتصادية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ذات النفوذ، اتهمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بانتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية الخالصة ثماني مرات بطائرة تجسس عسكرية.

وحذرت كيم من أن القوات الأمريكية ستواجه “ردا حاسما للغاية” إذا واصلت ما وصفته “بالتدخل غير القانوني”، مكررة اتهاما وجهته الاثنين إلى الولايات المتحدة بأنها انتهكت مجالها الجوي بطائرات استطلاع. كما حذرت من أن مثل هذه الطائرات قد تتعرض للإسقاط.

ولم تُلقِ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالاً لاتهامات بيونجيانج بانتهاك المجال الجوي، وقالت إن الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “ما هذه إلا مجرد اتهامات”.

واتهمت كيم سلاح الجو الأمريكي بانتهاك المجال الجوي “لمنطقة المياه الاقتصادية” التابعة لكوريا الشمالية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، على بعد 435 كيلومترا شرق تونجتشون بمقاطعة جانج وون و276 كيلومترا جنوب شرق أولجين بمقاطعة جيونج سانغ الشمالية.

والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية، التي تبلغ مساحتها 200 ميل بحري، تمنحها الحق في استغلال الموارد البحرية فيها، لكن ليس السيادة على سطح المياه أو المجال الجوي فوقه.

وفي معرض رده على سؤال عن تصريحات كوريا الشمالية، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على “الامتناع عن الأعمال التصعيدية”، مكررا دعوتها “للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان صدر مساء الاثنين إن الجارة الشمالية تصعد التوتر من خلال التهديدات بشأن ما أفادت بأنه “نشاط طيران عادي” قامت به واشنطن وسول.