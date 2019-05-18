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كوريا الشمالية تتوسل للأمم المتحدة بشأن “السفينة المصادرة”

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طلبت كوريا الشمالية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، التدخل في مسألة مصادرة الولايات المتحدة “بشكل غير قانوني” لإحدى سفنها التجارية، حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، قوله في رسالة بعث بها إلى غوتيريش بتاريخ الجمعة، إن “هذا العمل الخاص بانتزاع الملكية يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة بلد عصابات فعلا لا يهتم على الإطلاق بالقوانين الدولية”.

ويأتي احتجاج بيونغ يانغ للأمم المتحدة وسط توترات متزايدة منذ انهيار ثاني اجتماع قمة عقد في هانوي في فبراير الماضي، بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استهدف نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

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وطلبت الرسالة أيضا من غوتيريش اتخاذ “إجراءات عاجلة”، وزعمت أن واشنطن انتهكت سيادة كوريا الشمالية وخرقت مواثيق الأمم المتحدة.

وقالت كوريا الشمالية إن مصادرة السفينة تمثل خرقا لروح القمة، وطالبت بإعادتها دون تأخير.

 

المصدر وكالات

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