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كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية باليستية

منذ 7 دقائق
كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

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قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي،الأربعاء، فيما أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات بحرية مشتركة شاركت فيها حاملة طائرات.

كما أعلن خفر السواحل الياباني عن ما يشتبه بأنه تجربة لصاروخ باليستي.

وجاء الإطلاق بعد يومين من بدء قوات كوريا الجنوبية وأمريكا تدريبات عسكرية في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية تشارك فيها حاملة طائرات.

ومن المقرر أن تصل نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول غدا الخميس بعد زيارة لليابان.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006، والتي عززها مجلس الأمن بشكل مطرد -وبالإجماع- على مر السنين لمنع تمويل برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وترفض بيونجيانج قرارات الأمم المتحدة باعتبارها انتهاكا لحقها السيادي في الدفاع عن النفس واستكشاف الفضاء، وانتقدت التدريبات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واعتبرتها دليلا على النوايا العدائية للبلدين.

    المصدر :
  • رويترز

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