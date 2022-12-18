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كوريا الشمالية تجري تجربة "مهمة" لتطوير قمر اصطناعي للتجسس

منذ 35 دقيقة
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أنها أجرت “تجربة مهمة” تتعلق بتطوير قمر اصطناعي للتجسس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في بيان لها، أن المشروع سيستكمل بحلول أبريل/ نيسان 2023.

وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

سلاح إستراتيجي

أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، لجمعة، أن بيونغ يانغ، اختبرت “محرك وقود صلب عالي الدفع” لتطوير سلاح إستراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كيم جونغ أون.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، بأن الاختبار أجري الخميس في موقع “سوهاي” لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر “ضمانا لتطوير نظام سلاح إستراتيجي آخر من نوع جديد”.

وأضافت أن كيم جونغ أون، عبر عن “توقعه بأنه سيتم صنع سلاح إستراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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