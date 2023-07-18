كوريا الشمالية تحتجز جنديًا أميركيًا عبَر حدودها

أعلنت قيادة الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية اليوم الثلاثاء، أنّه من المرجح أن يكون مواطن أميركي محتجز لدى كوريا الشمالية، بعد عبوره الحدود الفاصلة بين الكوريتين من دون تصريح خلال إحدى الرحلات.

وكان الشخص يشارك في رحلة إلى المنطقة الأمنية المشتركة، وهي القرية الحدودية في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ويحرسها جنود من كلا البلدين.

وحددت صحيفة دونغ-إيه إلبو، نقلًا عن الجيش الكوري الجنوبي، هوية الشخص على أنه ترافيس كينج، وهو جندي من الدرجة الثانية في الجيش الأميركي.

وكتبت قيادة الأمم المتحدة على تويتر: “عبر جندي أميركي، من دون تصريح، خط ترسيم الحدود العسكرية ليدخل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في أثناء جولة تعريفية بالمنطقة الأمنية المشتركة”.

وأضافت القيادة: “نعتقد أنه حاليًا رهن احتجاز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري للتعامل مع هذه الواقعة”.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب، كما لم ترد وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها لا تملك أي معلومات حول الواقعة.

ويحظر دليل إرشادات السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية دخول المواطنين الأميركيين إلى كوريا الشمالية “بسبب استمرار الخطر الجاد بالاعتقال والاحتجاز طويل الأجل للمواطنين الأميركيين”.

وطُبق الحظر بعدما احتجزت السلطات الكورية الشمالية الطالب الجامعي الأميركي أوتو وارمبير خلال جولة في البلاد. وتوفي وارمبير في 2017 بعد أيام من إطلاق سراحه من السجن وعودته إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة.