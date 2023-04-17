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كوريا الشمالية تحتفل ببناء 10 آلاف منزل في بيونغيانغ

منذ 46 دقيقة
عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ

عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ

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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن كوريا الشمالية أقامت احتفالا يوم الأحد بمناسبة إتمام عشرة آلاف منزل جديد على طراز حديث في منطقة هواسونج التي تأسست مؤخرا في بيونغيانغ.

وقال التقرير إن الزعيم كيم جونج أون شارك في الاحتفال، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين بينهم رئيس الوزراء كيم توك هون.

يأتي ذلك بعد شهرين من تدشين كيم في فبراير شباط مشروع إسكان آخر.

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت في 2021 خططا لبناء خمسين ألف شقة جديدة في العاصمة على مدار خمس سنوات.

ومنذ ذلك الحين، قالت كوريا الشمالية إنها مضت في سلسلة من مشروعات البناء، بعضها لا يزال جاريا.

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