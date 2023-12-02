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كوريا الشمالية تحذر واشنطن: أي تدخل في عمليات الأقمار الصناعية هو "إعلان حرب"

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2023 5:32 صباحًا
أميركا وكوريا الشمالية

أميركا وكوريا الشمالية

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قالت كوريا الشمالية (السبت 2-12-2023) إنها ستعتبر أي تدخل في العمليات المتعلقة بأقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب وستحشد قوة الردع الحربية لديها إذا أصبح أي هجوم على أصولها الاستراتيجية وشيكا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن بيونجيانج سترد على أي تدخل أمريكي في الفضاء من خلال إخراج أقمار التجسس الأمريكية عن الخدمة.

وقال البيان “إذا حاولت الولايات المتحدة التدخل في حقوق دولة ذات سيادة من خلال استخدام تكنولوجيتهاالمتطورة كسلاح … فسوف نمارس حقوقنا بموجب القوانين الدولية والمحلية للحد من قدرة أقمار الاستطلاع الأمريكية‭ ‬على العمل والتخلص منها”.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع، والذي قالت إن الهدف منه هو مراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

    المصدر :
  • رويترز

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