كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخَي كروز "نوويَين"

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الاثنين 13-3-2023) بأن كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين من غواصة يوم الأحد، مع اقتراب انطلاق تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وعادة ما يُستخدم لفظ استراتيجي لوصف الأسلحة ذات القدرة النووية، وذكرت الوكالة أن الإطلاق اختبر العمليات الهجومية لوحدات الغواصة التي تشكل جزءا من الردع النووي لكوريا الشمالية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش في حالة تأهب قصوى وإن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية تعمل مع نظيرتها الأمريكية لتحليل تفاصيل عملية الإطلاق.

ومن المقرر أن تبدأ القوات الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية يوم الاثنين مناورات مشتركة تستمر 11 يوما تحت عنوان (فريدوم شيلد 23) “درع الحرية 23”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن غواصة من طراز 8.24 يونجونج أطلقت الصاروخين في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن الصاروخين قطعا نحو 1500 كيلومتر قبل أن يصيبا هدفا في البحر.