الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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كوريا الشمالية تختبر صاروخًا فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب

منذ 14 دقيقة
كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية - أرشيفية

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أجرت كوريا الشمالية أحدث اختبار لصاروخ جديد فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية إن الصاروخ ذا المدى المتوسط أطلق الأحد، من دون أن يشكل تهديدًا أمنيًا للدول المجاورة.

وأضافت الوكالة أن الهدف من عملية الإطلاق هذه هو اختبار قدرة المحركات الجديدة عالية الدفع للصواريخ المتعددة المراحل، والتي تعمل بالوقود الصلب، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية فرط صوتية، وهي من النوع متوسط المدى.

وذكرت الوكالة أن وفدًا برئاسة وزيرة الخارجية تشو سون هي، غادر بيونغ يانغ متوجهًا إلى روسيا أمس الأحد.

ويأتي إطلاق الصاروخ وزيارة الوفد لروسيا، وسط تزايد التوتر بين الكوريتين، في أعقاب إطلاق بيونغ يانغ سلسة صواريخ باليستية عابرة للقارات وأول قمر صناعي عسكري للتجسس، فضلًا عن تعميق العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو مما أثار قلق واشنطن وحلفائها.

    المصدر :
  • رويترز

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