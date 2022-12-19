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كوريا الشمالية تختبر قمرًا صناعيًا للتجسّس.. وتلتقط صور مدينتين أجنبيّتين

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2022 11:40 صباحًا
كوريا الشمالية تختبر قمرًا صناعيًا للتجسّس

كوريا الشمالية تختبر قمرًا صناعيًا للتجسّس

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في اختبار لأول قمر صناعي كوري شمالي، مخصص للتجسس والاستطلاع، التقطت كوريا الشمالية صورًا للعاصمة الكورية الجنوبية سيئول ومدينة إنتشون الساحلية المجاورة، حيث وزعت وكالة الأنباء المركزية صورًا تُثبت التجربة التي تمت أمس الأحد.

الوكالة ذكرت أن بيونغ يانغ أجرت تجربة “مهمة، وفي مرحلة نهائية” لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول نيسان/ أبريل 2023.

هذا وتتطابق الصور المعروضة بشكل تام مع خرائط الأقمار الصناعية المتاحة في الانترنت للاستخدام العام.

في الصورة الأولى، ظهر الجزء الساحلي من إنتشون، وفي الثانية ظهر القسم التاريخي لعاصمة كوريا الجنوبية.

في ذات الوقت، لم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أيّ صور بالضبط تم التقاطها أثناء الاختبار.

من جانبها نقلت وكالة “يونهاب”، عن غيونج جين سوك، أحد قادة حزب “القوة المدنية” الحاكم في كوريا الجنوبية، قوله إنّ استفزازات كوريا الشمالية تهدف إلى تدمير التحالف الكوري الجنوبي- الأميركي.

كما أشار إلى أنّ بيونغ يانغ، “تضع نصب عينيها هدفًا، وهو طرد القواعد العسكرية الأميركية من شبه الجزيرة الكورية بمساعدة الرؤوس الحربية النووية والصواريخ الباليستية متوسطة المدى”.

فيما أكد أن “استفزازات الشمال ستستمر على الأرجح حتى نهاية العام وبداية العام الجديد”، ونوه بأنه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من الضروري “معاقبة شديدة” لأي استفزازات عسكرية من جانب كوريا الشمالية، لضمان الأمن القومي لكوريا الجنوبية.

 

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