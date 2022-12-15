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كوريا الشمالية تختبر "محرك وقود صلب عالي الدفع"

منذ 13 دقيقة
صواريخ باليستية في كوريا الشمالية

صواريخ باليستية في كوريا الشمالية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم (الجمعة 16-12-2022) أن كوريا الشمالية قالت إنها اختبرت “محرك وقود صلب عالي الدفع” لتطوير سلاح استراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الاختبار أجري الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر “ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد”.

وأضافت أن كيم عبر عن “توقعه بأنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية”.

وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سول لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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