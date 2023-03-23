كوريا الشمالية تختبر منظومة هجوم نووي تحت الماء

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية اختبرت منظومة جديدة لهجمات نووية تحت الماء بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون.

كما أكدت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أنها أطلقت صواريخ كروز خلال تدريبات في الفترة من 21 إلى 23 مارس آذار.

يشار إلى أن الجيش الكوري الجنوبي كان قد أكد في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة، في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.

وذكر الجيش في بادئ الأمر أن بيونجيانج أطلقت “عدة صواريخ” دون ذكر تفاصيل، لكن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب أبلغ البرلمان أنه جرى إطلاق أربعة صواريخ.

وأضاف أن كوريا الشمالية أحرزت على ما يبدو “تقدما هائلا” في تصغير الرؤوس النووية كي تصبح ملائمة لمنظومات الأسلحة التكتيكية الموجهة.

وصعدت كوريا الشمالية من تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية إذ أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي وأجرت ما وصفتها بأنها محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.