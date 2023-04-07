كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة إستراتيجية تحت الماء

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام أسلحة إستراتيجية تحت الماء في الفترة من الرابع إلى السابع من أبريل نيسان.

وقالت الوكالة “الاختبار أثبت تماما اعتمادية نظام الأسلحة الإستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة”.

واتهمت كوريا الشمالية يوم الخميس الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد التوتر إلى شفا حرب نووية من خلال تدريبات عسكرية مشتركة تشمل أصولا استراتيجية أمريكية، متعهدة بالرد “بعمل هجومي”.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقا لتشوي جو هيون، الذي وصفته بمحلل الأمن الدولي، انتقد فيه التدريبات ووصفها بأنها “حافز لدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى نقطة الانفجار”.

وجاء في المقال أن “هستيريا المواجهة العسكرية الطائشة للولايات المتحدة وأتباعها ضد كوريا الديمقراطية تدفع بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى كارثة لا رجعة فيها… إلى شفا حرب نووية”.

وأضاف “يأمل المجتمع الدولي بأكمله الآن في أن تنقشع الغيوم الداكنة للحرب النووية التي تخيم على شبه الجزيرة الكورية في أقرب وقت ممكن”.

وتجري القوات الأمريكية والكورية الجنوبية سلسلة من التدريبات السنوية في فصل الربيع منذ مارس آذار، بما في ذلك تدريبات جوية وبحرية تضم حاملة طائرات أمريكية وقاذفات بي-1 بي وبي-52، وأول تدريبات هبوط برمائية واسعة النطاق منذ خمس سنوات.